El 8 de enero, la cantante Selena Gomez subió una foto a su Instagram en la que escribió ‘Vente pa’ acá’, haciendo clara alusión a la exitosa canción de Maluma con Ricky Martin.

La imagen tuvo más de tres millones de likes y cientos de comentarios, pero hasta ahora sólo había sido eso, una simple foto.

Vente pa’ ca Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 12:40 PST

Sin embargo, esta semana el cantante colombiano dio una entrevista para Billboard Latin, en la que fue consultado por este episodio. Maluma dijo sentirse honrado de que una artista tan importante como Selena supiera que existe y que era una noticia para él.

Pero eso no fue todo, ya que el intérprete de “Cuatro babys” le envió un mensaje a la ex de Justin Bieber. “Selena, me encantaría hacer una canción contigo… Sería increíble, un sueño hecho realidad”.

Fuente: 24Horas.cl