publicación

Kelly Osbourne recurrió a las redes sociales para llevar a cabo su venganza personal contra la peluquera y estilista Michelle Pugh, supuesta amante de su padre ,Ozzy Osbourne.

La cantante publicó su número de teléfono personal en Twitter e instó a todos sus seguidores a acosarla con llamadas y mensajes de índole sexual.

“Cualquiera que esté buscando un alisado de pelo y unas mechas, además de una mam**a, que llame a este número: ***********”, anunció Kelly en su perfil de la red social junto a un número de teléfono que ya ha sido desconectado.

Anyone looking for cheap chunky LOW-lights a blow out and a blowjob call +1(323)9282323

— Kelly Osbourne (@KellyOsbourne) 23 de mayo de 2016