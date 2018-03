La justicia española dictó la prisión provisional sin fianza para ocho de los ex consejeros del anterior gobierno de Cataluña, investigados por la Audiencia Nacional de España por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en esa región.

La orden incluye a Oriol Junqueras (ex vicepresidente de la Generalitat), Jordi Turull (ex consejero de Presidencia), Josep Rull (ex consejero de Territorio), Meritxell Borràs (ex consejera de Gobernación), Joaquim Forn (ex consejero de Interior), Raül Romeva (ex consejero de Asuntos Internacionales), Dolors Bassa (ex consejera de Trabajo) y Carles Mundó (ex consejero de Justicia).

Por su parte, Santi Vila, que dimitió el 26 de octubre, la víspera de que el Parlamento catalán votase una declaración unilateral de independencia, también recibió una orden de prisión, pero eludible con fianza de 50.000 euros para otro ex consejero.

La juez Lamela dictaminó que serán trasladados de inmediato a prisión.

Todos ellos habían comparecido este jueves ante la juez Carmen Lamela, que investiga a todo el anterior gobierno catalán por los delitos citados.

Sin embargo, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus antiguos consejeros, también citados, no se presentaron en la Audiencia Nacional. Ellos son Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. Por ello, la jueza podría dictar una orden de detención en Europa contra el grupo, tal como lo solicitó este jueves la fiscalía.

Puigdemont se fue a Bélgica el martes con algunos exministros, afirmando que buscaban “libertad y seguridad”.

Veinte políticos regionales, incluido Puigdemont, estaban citados a comparecer después de que el fiscal general del estado pidiera que se presentaran cargos de rebelión, sedición y malversación en su contra tras la declaración de secesión votada el 27 de octubre en el Parlamento regional.

De ser hallados culpables, podrían ser sentenciados a hasta 30 años de cárcel.

Aparte de Puigdemont, fueron convocados sus 13 ministros y seis legisladores regionales.

España tomó la medida sin precedentes de invocar el artículo constitucional que le permite intervenir en la región cuando el Parlamento aprobó la declaración de independencia. Destituyó el gobierno, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones para el 21 de diciembre.

Fuente: Infobae.com/AP