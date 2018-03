El presidente de Deportivo Quito salió al paso ante la posible resta de seis puntos que solicitó FIFA para que la FEF ejecute. Dicen que están tranquilos, que darán pelea.

“No nos coge de nuevo, desde el siguiente día que entré a la institución me ha tocado afrontar problemas graves”, declaró Cobo en Radio Positiva.

El empresario capitalino asegura que está tranquilo, que al ‘Equipo de la Ciudad’ no le van a sancionar, que la apelación ante la FIFA será efectiva.

“Estoy seguro que no nos van a bajar 6 puntos, tenemos un compromiso y cada partido es una final. Estamos por cumplir un año y cuando asumimos no teníamos jugador”, expresó.

Además, Cobo definió cuánto dinero ha pagado a distintos acreedores y cuál es su base argumentativa para pedirle a la FIFA que no les quite seis puntos por morosidad.

“Hasta la fecha hemos pagado cerca de 2 millones a acreedores y no hemos firmado un solo pagaré, hemos llegado a muchos acuerdos”, cerró.

A continuación revise el comunicado de Deportivo Quito, a través del cual afirmó que apelará la sanción de la FIFA.

“Comunicado urgente Sociedad Deportivo Quito.

Quito, octubre 14 de 2015

Sociedad Deportivo Quito informa, por medio del presente.

En virtud de las informaciones generadas en los medios de comunicación, durante la reunión semanal en FEF, y con respecto a la ratificación de FIFA de la reducción de seis puntos por el caso del ex jugador Néstor Salazar.

Dicho documento fue enviado a FEF el pasado martes, por lo que el club fue notificado recién este miércoles, después de haber sido analizado por sus principales. La Comisión de Disciplina, al no tener competencia para actuar según lo solicitado desde Zurich, remitió la solicitud a la Comisión Jurídica; misma que tiene un plazo de quince días para pronunciarse. Por el momento no es oficial la reducción de seis puntos, ya que la misma no ha sido ejecutada.

La dirigencia de la institución, inmediatamente, convocó a reunión de Directorio, el mismo que resolvió, junto con el síndico de la institución, presentar una nueva apelación ante FIFA este viernes, y al mismo tiempo recurrir al TAS para evitar el castigo, bajo los siguientes argumentos.

– El Club canceló el total del capital adeudado al jugador en el preciso instante en que FIFA lo demandó.

– La sanción de reducción de puntos se sustenta en los intereses que dicha deuda generó, más no el capital, y que también ya ha sido cubierto en su totalidad.

– Contamos con el aval y el pedido directo del abogado de Néstor Salazar ante FIFA (ya enviado y adjunto), de no proceder con el castigo, en virtud de que las remuneraciones de su representado ya fueron cancelados.

Cualquier cambio o notificación se realizará por medio de nuestras redes oficiales.” / Deportivo Quito, API