El presidente estadounidense Donald Trump dijo este miércoles a la cadena religiosa CBN que que se llevaba “muy bien” con su homólogo ruso Vladimir Putin y que no veía razones para “no tener ningún tipo de relación” cuando las dos naciones “son dos potencias nucleares tremendas”.

“Hay gente que dice, ‘no deberían entenderse’. ¿Quiénes son las personas que dicen eso? Pienso que nos llevamos muy, muy bien”, precisó Trump al explicar que el presidente ruso Vladimir Putin habría preferido a Hillary Clinton en la Casa Blanca en lugar de él.

“Si Hillary hubiera ganado, nuestros militares serían diezmados. Nuestra energía sería mucho más cara”, dijo Trump al fundador de la Red de Radiodifusión Cristiana, Pat Robertson.

“Eso es lo que a Putin no le gusta de mí”, añadió el presidente. “Y es por eso que digo, ¿por qué me querría? Si desde el primer día yo dije que quería un ejército fuerte. Él no quiere ver eso”.

CBN publicó extractos de la entrevista este miércoles. La red, que dice que sus informes proporcionan “la perspectiva cristiana” en las noticias, emitirá una versión más completa el jueves, en su programa “700 Club”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó además que no estaba al tanto de la reunión de su hijo Donald Trump Jr. con la abogada rusa, sino que se enteró hace unos días.

Trump explicó que no culpa a su hijo por haber celebrado la reunión: “Creo que mucha gente la habría hecho”, precisó.

Trump además argumentó que le preguntó directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Cumbre G20, si había estado involucrado en lo que la inteligencia estadounidense cree como una posible intromisión rusa en la campaña presidencial del año pasado, a lo que Putin había insistido en que “no lo estaba”.

Asimismo el presidente estadounidense manifestó a través de su cuenta de Twitter que la Casa Blanca está “funcionando perfectamente”, luego del escándalo en el que se encuentra su hijo mayor en el que se le acusa de haberse reunido con una abogada del gobierno ruso que le habría ofrecido información sensible sobre Hillary Clinton.

Trump dijo además que la Casa Blanca estaba enfocada en revisar la ley de salud, recortes y reformas tributarias para el país y “muchas otras cosas. Tengo muy poco tiempo para ver a la televisión”, agregó.

Y en otro comentario de Twitter, se quejó respecto a los Democrátas: “¿Por qué no se aplican las mismas normas a los demócratas? Mira lo que Hillary Clinton puede haber perdido con. ¡Vergonzoso!”.

VOA