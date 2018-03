Brad Pitt y Leonardo DiCaprio actuarán en la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood —Érase una vez en Hollywood—, producción que contará la macabra historia alrededor de los asesinatos incitados por Charles Manson.

El estreno de la novena producción de Tarantino está programado, según anunció Sony Pictures, el 9 de agosto de 2019, fecha en la que se cumplirán 50 años de la muerte de Sharon Tate.

El filme, contó el director, se desarrollará en Los Ángeles de 1969, en el apogeo de la era hippy de Hollywood. “He trabajado en este guión durante cinco años, además de vivir en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluso en 1969, cuando tenía siete años. Estoy muy emocionado de contar esta historia de una película de Hollywood y de un Hollywood que ya no existe “, dijo Tarantino en un anuncio oficial del distribuidor Sony Pictures, replicado por The Wrap.

Sin embargo, ni DiCaprio ni Pitt interpretarán a Manson. Tarantino dijo que darán vida a un par de actores en problemas. DiCaprio será el exastro de una serie de televisión de western y Pitt un doble de acrobacias. Sus personajes son vecinos de Sharon Tate, una de las víctimas de los seguidores de Manson que murió la fatal noche del 9 de agosto de 1969.

Tanto Pitt como DiCaprio han trabajado con Tarantino en otras producciones, pero esta será la primera vez en que ambos actores trabajen juntos en una película del director. Brad Pitt protagonizó, en 2009, la película Malditos Bastardos; mientras que DiCaprio lo hizo en 2012 en la película Django sin cadenas.

Con información de AP/The Wrap