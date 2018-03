Lo dio en adopción y después de 30 años volvieron a reunirse. Aunque parece una historia conmovedora, impactó a los medios europeos.

La razón es que Kim West, de 51 años, conoció a su hijo Ben Ford de 32 y ahora mantienen una relación.

Se reunieron en 2014 y desde ese momento sintieron una “atracción sexual”, según el diario The New Day. Compartieron su primer beso con una botella de champán en un hotel antes de tener relaciones sexuales y sólo tres días después Ford decidió terminar con su esposa para irse junto a su madre.

Kim West creció en Londrés y quedó embarazada durante sus estudios en California a los 19 años, por lo que decidió darlo en adopción.

