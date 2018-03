Ramos Baño

Real Madrid y Éibar disputaron una fecha más de la Liga en España y Sergio Ramos, defensor merengue, fue noticia y no precisamente por su actuación en la última línea del Madrid.

Resulta que el capitán del real Madrid, se tomó la libertad de desaparecer cinco minutos del campo de juego y dejar al club con 10 jugadores momentáneamente.

Según el portal RT, “Ramos dijo algo al colegiado y corrió hasta el vestuario, ausentándose por cinco minutos. Chendo, delegado del Real Madrid, tuvo que abandonar el banquillo e ir a preguntar qué estaba pasando”.

En el minuto 73, mientras el partido estaba empatado, Ramos se ausentó por cinco minutos y cuando regresó, el Madrid marcó el tanto con el que venció al Éibar a domicilio, pero el pasaje de Ramos no pasó desapercibido.

Típico apretón. / Nature calls.🤭

Salir. Entrar. / Out & back in. 🏃🏻‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. 🔋

Gol del equipo. / Team goal. ⚽

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. 🏠

¡Seguimos! / Let’s keep it up.💪#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 de marzo de 2018