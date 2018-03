El primer ministro británico dijo el miércoles al Parlamento que la conclusión de un panel de Naciones Unidas de que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido detenido injustamente es “ridícula”. Assange se apresuró a responder, acusando a David Cameron de difamación.

“Veo que el primer ministro, parapetándose en la impunidad legal del Parlamento, ha decidido difamarme. Dejen que salga y lo afirme. No solo no estoy siendo ‘buscado para juicio’ sino que ni siquiera he sido acusado”, afirmó Assange en una declaración.

Cameron dijo al Parlamento que Assange se autodetuvo al buscar refugio en la embajada de Ecuador en Londres después de enfrentar denuncias de agresión sexual en Suecia. Agregó que Assange debería salir de la embajada y enfrentar la orden de arresto contra su persona para poner fin a toda esta “saga lamentable”.

El primer ministro habló en respuesta a la pregunta de un legislador en la sesión semanal televisada en el Parlamento de preguntas y respuestas.

La decisión del panel de la ONU no es obligatoria y tanto Suecia como Gran Bretaña la han rechazado. Suecia quiere interrogar a Assange por una denuncia de violación. Él ha negado los cargos.

Fuente: AP