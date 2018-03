Muchas parejas reportan a la monotonía como la razón principal por la que su relación se acaba.

Pero por otro lado, hay muchas personas que le temen al cambio. Y con este antecedente las relaciones sí están condenadas al fracaso.

Todo escenario se complica hasta tal punto en el que la pareja rechaza a su compañero o compañera. Según el psicólogo experto en relaciones de pareja, Guy Winch, “cuando alguien es rechazado por la pareja, se afectan las etapas psicológicas y de autoestima”.

El rechazo de la pareja se ve de manera más clara cuando se cierran por completo a tener relaciones sexuales. Estos consejos te ayudarán a no ser rechazado por tu pareja.

Dile lo que necesitas. Evita juzgar, pero cuéntale a tu pareja cómo te hace sentir su rechazo, eso sí, tampoco le hagas sentir culpa, así no funcionará este consejo.

Haz peticiones claras. Expresa qué es lo que quieres y cómo lo quieres, así tu pareja tendrá una visión exacta de lo que se puede hacer para salvar la relación.

Pregunta por sugerencias. Tal vez tu pareja tenga un panorama más claro de la situación, y los expertos aseguran que muchas veces las mismas parejas tienen la solución al problema que los separa, por esta razón pregúntale a tu pareja cuáles son sus sugerencias para terminar con el problema que genera el rechazo.

Discute cosas específicas. Si no es solo un problema el que tienes con tu pareja lo mejor es que se aclaren sobre qué se está discutiendo. Intenta no traer problemas que no tengan nada que ver con lo que están hablando, lo importante es despejar las dudas y no traer más.

Analicen los cambios. Designen un día a la semana para analizar los cambios y las promesas que hicieron como pareja y como sujetos individuales. Así podrán hacer un balance de la situación.

