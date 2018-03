El gigante de Internet se disculpó después de que su nuevo programa de reconocimiento facial identificara a una pareja de afroamericanos como gorilas.

Google reaccionó rápidamente después de que un internauta denunciara la foto en la red social Twitter.

“Estamos consternados y nos disculpamos sinceramente por lo ocurrido, tomaremos medidas inmediatamente para evitar la repetición de un error de este tipo”, declaró un portavoz de Google.

Un alto responsable de esta firma, Yonatan Zuner, atribuyó el error a la inteligencia artificial encargada de “aprender” a reconocer los lugares, las personas y los objetos en las fotografías.

Google y Facebook forman parte de las empresas de Silicon Valley que invierten masivamente para mejorar el reconocimiento facial.

Google Photos, y’all fucked up. My friend’s not a gorilla. pic.twitter.com/SMkMCsNVX4

— yo@jacky.wtf/its/lit (@jackyalcine) June 29, 2015