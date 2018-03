La red social más grande del mundo, Facebook, sabe cosas de tu vida que tal vez nunca imaginaste.

Sí, Facebook que cuenta con más de 1590 millones de usuarios activos ha conseguido fácilmente información que tu puedes considerar muy personal, pero la ha conseguido porque tú se la has concedido.

Con la interacción en su sitio, clic a determinados post, comentarios, busquedas, compras, reacciones (Me gusta, me enfada, me divierte…), estás proporcionando información demográfica que no has pensado.

El sitio web especializado TicBeat, ha recogido en su sitio casi una centena de datos que Facebook atesora de ti. Acá te presentamos los 70 más relevantes: