Tras conocerse los abusos sexuales del productor de cine Harvey Weinstein en contra de varias actrices de Hollywood, Reese Witherspoon sintió la necesidad de contar su historia y las agresiones que sufrió en su adolescencia.

Durante un evento de la conocida revista estadounidense Elle, la actriz confesó que fue abusada sexualmente por un director de cine cuando apenas tenía 16 años.

“Esta ha sido una semana muy dura para las mujeres en Hollywood, las mujeres de todo el mundo, y muchas situaciones y muchas industrias están forzadas a recordar y a revivir muchas verdades incómodas”, dijo al inicio de su intervención. Yo tuve mis propias experiencias que volvieron a mí muy vívidamente y encuentro muy difícil dormir, pensar, comunicar muchos sentimientos que tuve sobre ansiedad, honestidad y culpa por no haber hablado antes(…) Me siento realmente asqueada con el director que me atacó sexualmente cuando tenía 16 años y estoy enojada con los agentes y los productores que me hicieron sentir que el silencio era condición de mi trabajo”, confesó Witherspoon en la entrevista, dejando a más de uno sin palabras.



La protagonista de ‘Legalmente Rubia’ también aseguró que esa no fue la única vez que tuvo problemas de esa índole, ya que en múltiples ocasiones fue víctima de acoso y abuso sexual.

Sin embargo, la actriz no quiso dar a conocer quién fue el director de cine, ni el nombre de los productores que la obligaron a quedarse callada. Además señaló que “después de escuchar todas las historias estos últimos días y escuchar a estas valientes mujeres que hablaron esta noche respecto a que usualmente nos dicen que es mejor dejar abajo de la alfombra algunas cuestiones y no hablar al respecto, me hizo querer hablar y hablar fuertemente porque realmente me siento menos sola esta semana que lo que me he sentido en toda mi carrera”.

Fuente: 24horas.cl