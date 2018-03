El Staples Center de Los Ángeles, de pronto, fue todo furor.

Durante uno de sus conciertos, Justin Bieber sorprendió a todos sus fanáticos al bailar ‘La Gasolina’, el tema de Daddy Yankee.

Ante unas 18 mil personas, Bieber se quitó la camisa, dejó de lado sus temas y se puso a bailar el famoso ritmo de reggaetón.

Claro está que esta no es la primera vez que Justin Bieber muestra su afición por el género latino, ya que años atrás también cantó el mismo tema.

Y recientemente se presentó junto a J Balvin para interpretar el remix de ‘Sorry’. ¡Qué tal!

Las especulaciones van más allá y afirman que Bieber, en cualquier momento, podría incursionar de lleno en el género urbano latino.

Shirtless Justin Bieber turning up to Gasolina is the best thing you will see all year #PurposeTourLosAngeles pic.twitter.com/2CDXmpKqyr

— Steph. (@StxphMichelle) 24 de marzo de 2016