Un estudio publicado en la revista especializada ‘Religión, Cerebro y comportamiento’, fue investigado por un grupo internacional de psicólogos.

Entre la ansiedad por la muerte y las creencias religiosas existe una conexión que permitió concluir que los ateos y los muy religiosos no tienen ningún temor por la muerte, a diferencia de los que están entre los dos escenarios de creencias.

Según Jonathan Jong, de la Universidad de Coventry, esto cambia la visión de que las personas no religiosas le temen a la muerte y el experto afirma que hay la probabilidad, muy grande, que las personas que no temen morir no tengan la necesidad de buscar la religión.

El estudio reveló que quienes eran intrínsecamente religiosos tienen menos ansiedad cuando piensan en la muerte que quienes siguen una religión por el beneficio social de la actividad.

Para llegar a estas conclusiones, los psicólogos analizaron 100 estudios científicos publicados entre 1961 y 2014 que tenían la participación, en total, de 26 mil personas.

“La mayoría de las investigaciones se realizaron en Estados Unidos y unas pocas en Oriente Medio y Asia Oriental, lo que hizo difícil poder estimar cómo variaba el patrón de una cultura o de una religión a otra, reconocen los autores del estudio”, publica RT.