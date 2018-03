El Departamento de Estado norteamericano emitió, luego del último ensayo misilístico de Corea del Norte, un comunicado que sorprendió por su brevedad y fue tomado por analistas como un cambio estratégico de la Casa Blanca frente al régimen de Kim Jong-un, a pocas horas de que Donald Trump reciba al presidente chino, Xi Jinping, cercano a la dictadura norcoreana.

El comunicado del secretario de Estado, Rex Tillerson fue muy conciso a la hora de insistir en el hartazgo de Washington con el actual statu quo frente a los ya habituales ensayos militares que elevan la tensión: “EEUU ya ha hablado suficiente sobre Corea del Norte. No tenemos nada más que añadir”.

Secretary Tillerson: The United States has spoken enough about North Korea. We have no further comment. https://t.co/ccVPjWTWdX

— Department of State (@StateDept) 5 de abril de 2017