En un acto en la Universidad Autónoma del Caribe, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro “tiene un origen espurio” por lo que no reconocerán los resultados.

“Siempre he pertenecido y he defendido ese imperio de las letras y de la libertad. No estuve de acuerdo -como no estuvo de acuerdo la comunidad internacional- con la convocatoria a esa Asamblea Constituyente el próximo domingo. Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y por consiguiente sus resultados tampoco podremos reconocerlos”, declaró Santos.

Durante un acto, el Nobel de la Paz colombiano dijo que seguiría insistiendo en una solución pacífica, rápida, democrática “para que esa nación que tanto queremos. Quiero expresar nuevamente mi solidaridad con el pueblo venezolano, salga pronto de ese oscurantismo”.

Fuente: NTN24