Seguramente usted recuerda a Santiago “el Tano” Pasman, un argentino hincha de River Plate quien no podía creer que el equipo de sus amores descendiera a la serie B del fútbol profesional argentino.

Esos gritos, esa incredulidad, la furia frente a un televisor, todo eso multiplicado por miles de fanáticos en las calles, era lo que Cristina Fernández quería evitar en las calles de Argentina.

Y para eso, la expresidenta de Argentina trató de evitar que River Plate descendiera, presionando desde su posición.

Para ello, le pidió al entonces presidente de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), Julio Grondona, que hiciera lo posible para que River no descienda ante un posible estallido social.

Los denunciantes fueron el presidente del gremio de árbitros argentino, Guillermo Marconi, y el árbitro Sergio Pezzotta, en una entrevista publicada por Clarín.

“Creo que tanto uno como otro estaban absolutamente presionados por ese partido. Una políticamente y el otro como responsable de lo que pudiera pasar, como que era un disparador social de algo que podía darse en el país. Bueno, en la cancha de River pasó lo que había anunciado la Presidenta: un escándalo. No así en el país”, dijo Marconi.

“El 23 de junio, día posterior al primer partido en Córdoba, que pierde River 2-0, Grondona me pide juntarse en forma inmediata. Había estado con la Presidenta de la Nación y le informó que tenía noticias de que si descendía River era un escándalo y habría focos de violencia en todo el país. Me pidió que fuera a su departamento; él estaba por irse a su campo y tuvo que cambiarse por el llamado de la Presidenta. Me manifestó esto y que el Colegio de Árbitros decidió que los encargados de dirigir eran Pezzotta o (Juan Pablo) Pompei. Le digo: ‘Bueno Julio, comuníqueselo usted a ellos’. Los dos estaban regresando de San Pablo, tras dirigir en Copa Libertadores. Vuelven y les pido que vengan al gremio a las 4 o 5 de la tarde. Les dije textual: ‘Muchachos pasa esto, va a llamar Grondona, quedamos en esto, alguno de los dos va a ser el encargado de dirigir River-Belgrano’. Efectivamente llamó Julio y me dijo que se decidió que fuese Sergio Pezzotta. Le digo: “Bueno Julio, espere un minuto”. Le doy el teléfono (a Pezzotta) en altavoz y contá vos qué pasó…”, continuó, y le dio la palabra a Pezzotta.

“Me saludó y me dijo: ‘Mire Pezzotta que si esto sale mal nos matan a todos, nos van a colgar del Obelisco’. Le contesté que yo iba a dar todo de mí para que saliera bien, que estaba poniendo el pecho, que tendría que estar en Córdoba por la Copa América. ‘Estoy en tus manos’, fueron sus palabras y me quedó grabado cuando dijo: ‘Si esto sale mal, nos cuelgan del Obelisco'”, declaró el árbitro, que fue el encargado de dirigir ese partido.

Marconi había declarado meses antes en Fox Sports que Grondona había hecho todo lo posible para que River Plate no descendiera de categoría.

“Muchos dicen que Julio Grondona quiso mandar a River al descenso, y fue todo lo contrario. Hizo todo lo posible para que no se fuera al descenso. Se lo dije al presidente (del club) Rodolfo D’Onofrio. Fue la única vez que Grondona nos pidió algo indebido, a lo que no accedimos”, aclaró Marconi en aquella ocasión.

Cabe recordar que el gobierno argentino de Cristina Fernández mantenía estrechos lazos con la AFA puesto que adquirió durante años los derechos de transmisión del fútbol por televisión de ese país por cifras millonarias.

Al final, River se fue a jugar en la “B” y los gritos de Pasman se volvieron virales: ¡Estamos en la B, Estamos en la B!