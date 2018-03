Robbie Williams y Ayda Field son una de las parejas más atrevidas de Reino Unido. Tanto ante las cámaras como en las redes sociales, demuestran el amor que siente uno por el otro de una manera muy particular.

La actriz estadounidense de 37 años admitió que no siempre son fuegos artificiales en el dormitorio para ella y su esposo. En una conversación sincera en el programa Loose Women, la estrella confesó a sus compañeras que no siempre tiene el mejor sexo con el ex Take That.

“Pobre Rob por lo que voy a decir. No creo que me ofenda si descubro que Rob ha fingido. ¡Lo he fingido antes, no sólo con Rob! Soy una madre… estoy cansada”, declaró Field ante la atente mirada de sus colegas.

El músico, que estaba en el estudio, escuchó la incómoda confesión de su esposa y la confrontó en vivo. En un paso de comedia, el cantante fingió estar indignado y bromeó: “¿Lo has estado fingiendo conmigo?”. Cuando se le preguntó si alguna vez él lo había hecho, respondió: “¿Yo? Nunca. No sabría cómo”. Y luego agregó: “Quizá deberíamos practicar esta noche”.

La pareja contrajo matrimonio en Los Ángeles en 2010 luego de cuatro años de noviazgo. Sos padres de Theodora Rose y Charlton Valentine.

