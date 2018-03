Ropcky Balboa

La industria del cine está llena de actores y escenas muy exigentes.

Los mismos productores y directores también guardan un nivel de rigurosidad que muchas veces llevó al extremo a las filmaciones o tuvieron que enfrentar accidentes.

Aquí te presentamos seis escenas en las que el elenco puso en riesgo su vida, por un accidente, la obstinación de los directores o la exigencia de los mismos protagonistas de los filmes.

Bastardos sin Gloria

En la película hay un pasaje en el que un teatro, en donde se proyecta un largometraje, se incendia. La bandera con la insignia nazi se prende y contagia al resto de las instalaciones, pero esto no era parte del guión, lo que hizo que el pánico de la gente sea real.

The River Wild

Meryl Streep es una de las actrices más rigurosas del cine. Y para esta película entrenó demasiado para hacer su recorrido en los rápidos, y terminó el día exhausta y pidió retirarse luego del reodaje, pero el director le exigió hacer una toma más. Streep no soportó y salió despedida de vehículo sin fuerzas para mantenerse a flote. Kevin Bacon, su compañero de actuación, la salvó de ahogarse y congelarse.

Rocky IV

Sylvester Stallone pidió a Dolph Lundgren, quien interpretó a Ivan Drago, que lo golpeara como en una pelea de box real y lo más duro que pudiera. Lundgren obedeció y le dio un golpe en el pecho que le ocasionó inflamación cardíaca a Stallone y lo mantuvo en el hospital, en estado crítico, por una semana.

El Mago de Oz

Uno de los directores del filme insistió en querer ver a la bruja antes de que desaparezca y el efecto hizo que el maquillaje de la actriz quien interpretaba el papel de la bruja Margareth Hamilton se encendiera en llamas, este accidente causó quemaduras de segundo y tercer grado a la actriz.

Now you see me

La escena en la que Isla Fisher queda atrapada en el tanque de agua atada a las cadenas muestra un nivel de desesperación que impacta a los espectadores. Pero lo que no se sabe es que la lucha de Fisher dentro del tanque es real, porque estuvo a punto de ahogarse.

El bueno, el malo y el feo

La escena en la que el tren rompe las esposas de uno de los protagonistas del filme tuvo un riesgo mortal, pues nadie sabía que el transporte tenía partes salientes que podían decapitar al actor.