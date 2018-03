El nuevo álbum “25” de la británica Adele vendió más de 2,3 millones de copias solo en Estados Unidos en sus primeros tres días en el mercado. La cifra es asombrosa en una industria que ha visto declinar consistentemente las ventas en la era digital.

El anterior álbum de Adele “21”, en 2011, ha vendido 11,24 millones de copias en Estados Unidos y es probable que la gente que compró el nuevo, no ha comprado otro desde entonces.

Adele no ha permitido que “25” pueda ser descargado en servicios de streaming como Spotify. “Hello”, el primer sencillo del álbum lo estrenó durante su presentación el sábado pasado en “Saturday Night Live” en NBC.

El sencillo ha vendido 2,5 millones de copias en las cuatro semanas que ha estado en el mercado.

Un rápido vistazo en un ‘cover’

Sam Tsui es un joven estadounidense al cual siguen millones de personas en YouTube por sus increíbles covers.

En esta ocasión sorprendió con la interpretación del álbum “25” de la cantante inglesa Adele, en apenas cuatro minutos.

“Como todo el mundo, he estado escuchando el nuevo álbum de Adele, y simplemente no podía decidir qué canciones quería tomar, por lo que pensé que simplemente haría todos ellos. He disfrutado mucho haciendo esta mezcla. Espero que ustedes disfruten del viaje por estas cancionesdel “25”. Hazme saber qué canciones te gustó más para cantarlas solas”, escribió Sam Tsui en la descripción del video de YouTube.