Los reportes de medios estadounidenses sostienen que el telegrama fue vendido en 54 mil dólares.

La misiva fue escrita por, Hermann Göring, el Jefe de la Fuerza Aérea de la Alemania Nazi quien lo envió a Adolf Hitler pocos días antes del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El telegrama habría quedado en manos de un coleccionista de Estados Unidos cuyo nombre no figura en ningún registro. La cantidad que se pagó fue el doble de lo estimado por la casa de subastas Alexander Historical Auctions.

Göring pide autorización a Hitler para asumir el comando del Tercer Reich. El portal RT publica que “Según aseguraron las fuentes cercanas al canciller de la Alemania nazi, este telegrama contribuyó a agudizar el mal estado de su salud mental y horas después de recibirlo Hitler se suicidó”.

