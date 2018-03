Segunda temporada de 13 Reasons Why

Una de las series más exitosas y polémicas en la actualidad es “13 reasons why”. Por lo mismo, los productores han decidido ser mas precavidos con los capítulos y las escenas que suceden, pues no quieren herir sensibilidades. Pero, sin importar los esfuerzos, algunas personas tacharon a la serie como promotora del suicidio.

Uno de los protagonistas principales, Dylan Minnette, quien interpreta a Clay Jensen, comenta que no habrá escenas censuradas.

El actor revela al medio Hollywood Reporter que no es necesario advertir por todo para que el mensaje se expanda. “Me quedaría impresionado si algo se censura. La meta final del programa es que sea real y que se explique toda la historia de manera sincera”, comenta.

“Si ellos no pueden seguir haciendo eso en más escenas, no creo que vayan a seguir adelante con la serie. No van a endulzar nada. No lo hemos hecho desde el día uno, y no creo que vayamos a hacerlo nunca. Estoy seguro de que va a ser tan importante y oscura como la anterior temporada”, dijo al final.

Una de las productoras que ha ayudado a esta serie es Selena Gómez, quien responde ante las críticas, “esto pasa todos los días. Quieras o no quieras verlo, eso es lo que está pasando”.

