El 6 de septiembre saldrán a la venta tres ebooks para ampliar los conocimientos sobre Harry Potter.

Los nuevos textos forman parte de la serie Pottermore Presents. Exponen la historia y los personajes de Howarts.

El primero de los ebooks ha sido titulado “Howarts: An Incomplete and Unreliable Guide”. Expone las historias sobre los fantasmas del castillo y revela lo que sucede cuando el Sombrero Seleccionador no puede decidir a qué casa enviar a un estudiante.

Otro ejemplar de la serie es “Short Stories from Howarts of Power, Political and Pesky Poltergeist”. Expone los horrores de Azkaban e incluye una historia escrita por J.K. Rowling sobre el maestro Horace Slughorn.

Esta serie no estaría completa sin un libro que describa la historia de los maestros de Howarts y de eso se encarga “Short Stories from Howarts of Heroism, Hardship and Dangerous”.

Los libros serán traducidos a varios idiomas como español, francés, italiano y portugués. El precio será de 3 dólares.

https://twitter.com/capa_invisible/status/766318991912480768

Fuente: EP