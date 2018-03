Luego del partido entre Real Madrid y Roma, Francesco Totti entró al vestuario madridista para conversar con Sergio Ramos y pedirle una camiseta firmada y dedicada.

“Totti ha venido al vestuario porque quería una camiseta mía firmada. Para mí es un orgullo, porque hace años lo he admirado por la melena, por los pelos largos y porque es un ‘crack’. Él también me ha dado su camiseta, que me la llevo para mi museo”, dijo Ramos.

El futbolista de la Roma, de 39 años, recibió calurosos aplausos por parte de la afición del Santiago Bernabéu en lo que pudo ser su último partido con el Roma en la Liga de Campeones en el estadio madrileño.

“Totti se merece esos aplausos. Después de dedicarse al fútbol tantos años, le han demostrado el cariño y la admiración porque es un ejemplo para todos”, declaró Ramos, posteriormente, en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid eliminó a Roma de la competencia Liga de Campeones, con un marcador global del 4-0.