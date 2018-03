El defensor central Geovanny Caicedo confirmó en Súper K-800 que tiene opciones para continuar en El Nacional, que ya lleva adelante algunas gestiones con la directiva electa para quedarse en 2016. Además, es muy crítico de los problemas económicos de la actual administración y confirmó que van cuatro meses impagos.

“Cada año trato de renovar y la dirigencia electa me ha dado su palabra para que yo continúe. La verdad que cuando uno juega se siente muy cómodo, cuando uno tiene regularidad en jugar”, declaró Caicedo sobre la posibilidad que tiene de permanecer en El Nacional.

Mientras tanto, acerca de los meses que la plantilla se encuentra pendiente en sus salarios, ‘Cuchara’ expresó: “No se han mantenido las cosas con mucha seriedad, en la parte administrativa futbolística. Una institución como El Nacional no debería estar pasando por esta situación. Por no haber podido mantener la regularidad, no nos querían pagar”. / API