Este lunes 9 de mayo la Tierra vivirá un inusual fenómeno astrológico que ocurre una vez cada 13 o 14 años.

Se trata de el ‘tránsito de Mercurio’, que ocurre cuando este planeta se interpone entre el Sol y la Tierra.

A continuación repasamos todo lo que necesitan saber sobre el avistamiento y algunos datos sobre este extraño cuerpo rocoso.

El tránsito frente al astro rey, que se percibirá como un pequeño punto negro, tendrá una duración de cerca de siete horas y ocurrirá aproximadamente entre las 11.12 y las 18.24 GMT.

Se lo podrá ver desde la mayor parte de Europa Occidental y América del Norte, así como en toda América del Sur.

Today's 7.5 hour #MercuryTransit across the sun will go from 7:12am ET to 2:42pm ET. Here's the latest view: pic.twitter.com/svAQcjXRGW

— NASA (@NASA) May 9, 2016