Un tren de pasajeros chocó contra un camión en una zona rural de Sudáfrica este jueves dejando el fatal saldo de 12 muertos y 260 heridos.

Un video del siniestro mostró dramáticos momentos del tren en llamas mientras varios pasajeros trataban de salir entre los escombros.

El ministro de Transporte, Joe Maswanganyi, dijo a los medios que el conductor del camión estaba “arriesgándose” cuando intentó cruzar las vías del ferrocarril antes que llegara el tren.

#UPDATE: Death toll in the fiery passenger train crash in South Africa rises to 14; rescuers search for more bodies: report pic.twitter.com/Jwh5Fkm9HU

— People's Daily,China (@PDChina) 4 de enero de 2018