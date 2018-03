suicidio en vivo

Ayhan Uzun, era un hombre de 54 años, residente en Turquía, que consideró como una grave afrenta que su hija se comprometiera sin su permiso.

El hombre decidió quitarse la vida por esta situación y transmitió por Facebook Live su suicidio ante todos sus contactos de la red social.

“Adiós, me despido, cuídense mucho. Transmito esta noche por voluntad propia, y no quiero que aquellos que me pusieron en esta situación asistan a mi funeral”, dijo Uzun antes de jalar el gatillo del arma que tenía en la mano.

Según RT, “En el video, Uzun reclamó por haberse enterado del compromiso matrimonial de su hija tan solo por una llamada telefónica que le hizo su esposa, y se manifestó ofendido porque no se le permitió “dar su consentimiento” para la boda”.

Uzun estaba solo en el momento de su suicidio, pero quienes siguieron la transmisión dijeron que intentaron detenerlo, pero a pesar de ello, el hombre se disparó y cayó fuera de cuadro.

Voceros de Facebook enviaron su pesar a la familia del hombre turco e informaron que el video fue removido de la red social.