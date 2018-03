La esposa del rockero Chris Cornell refutó el viernes “inferencias” de que el músico se suicidó en un cuarto de hotel en Detroit, diciendo que quizás tomó una dosis mayor a la debida de un medicamento para la ansiedad.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Wayne dijo que Cornell, el vocalista principal de Soundgarden y Audioslave, se ahorcó tras ofrecer un concierto el miércoles por la noche. Pero la familia del cantante dijo que sin los resultados de las pruebas de toxicología no pueden estar seguros de qué llevó a su muerte.

Vicky Cornell, la esposa de Cornell, dijo que cuando habló con el cantante después de su concierto, éste le dijo que quizás tomó “un Ativan extra o dos”. Según el abogado Kirk Pasich, el músico de 52 años tenía una receta para ese medicamento contra la ansiedad. El sedante tiene efectos secundarios que pueden incluir adormecimiento y mareos, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud.

“Sin los resultados de los exámenes toxicológicos, no sabemos qué le pasó a Chris – o si alguna sustancia contribuyó a su deceso”, dijo Pasich en un comunicado enviado a The Associated Press. “Chris, un adicto en recuperación, tenía una receta para Ativan y pudo haber consumido una dosis mayor a la recomendada?.

“La familia cree que si Chris se suicidó, no sabía lo que estaba haciendo, y que las drogas u otras sustancias pudieron haber afectado sus acciones”.

Cornell había tenido problemas de adicción en el pasado. En una entrevista con Rolling Stone en 1994, dijo que comenzó a consumir drogas a los 13 años y que a los 15 lo expulsaron de la escuela.

“Pasé de ser un consumidor de drogas diario a los 13 a tener malas experiencias con las drogas y dejarlas a los 14 y entonces no tener ningún amigo hasta los 16”, relató. “Hubo dos años en los que estaba más o menos agorafóbico y no lidié con nadie, no hablé con nadie, no tuve ningún amigo. Todos los amigos que tenía todavía estaban hechos polvo con las drogas y eran personas con las que realmente no tenía nada en común”.

Vicky Cornell dijo que su esposo estaba arrastrando las palabras cuando habló con él después de su actuación en Detroit. Dijo que su marido sonaba diferente y que contactó a personal de seguridad para que chequearan si estaba bien.

“Lo que sucedió es inexplicable, y espero que otros reportes médicos proporcionen detalles adicionales”, dijo. “Yo sé que él amaba a nuestros hijos y que no los lastimaría de manera intencional quitándose la vida”.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Wayne dijo el jueves que terminó la autopsia preliminar de Cornell, pero que un reporte completo aún no estaba listo.

Cornell fue un líder del movimiento grunge con la exitosa banda de Seattle Soundgarden, pero también tuvo éxito fuera de la agrupación, con proyectos que incluyeron Audioslave, Temple of the Dog y álbumes en solitario. La actual gira de Soundgarden comenzó a finales de abril y estaba prevista hasta el 27 de mayo.

Cornell nació y creció en Seattle, donde fue parte del grupo de artistas que formaron las bases de lo que se convirtió en la escena del grunge que explotó a principios de los 90, combinando la ampulosidad del heavy metal de los 70 con la agresión y la actitud del punk rock.