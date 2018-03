Enner Valencia quedó fuera de las canchas por una lesión al inicio de la temporada en Inglaterra.

el efectivo ecuatoriano volvió a las prácticas luego de su recuperación y se mostró movedizo en el campo de entrenamiento.

Valencia, quien no pudo ser llamado a la Selección, tiene que elevar el nivel futbolístico que se estancó por la lesión para ser estrella en el West Ham como lo hizo desde que se puso por primera vez la camiseta de los martillos.

En fútbol en espacio reducido Valencia demuestra que a pesar de la para sus habilidades de fundamentos siguen intactas lo que es una buena noticia para Ecuador en la medida en que su recuperación será favorable a nivel físico, táctico y técnico.

VIDEO: Watch the best training goals and @EnnerValencia14 back on the scoresheet. http://t.co/XvWG4tewlQ #WHUFC pic.twitter.com/RQQgQCfPkI

— West Ham United FC (@whufc_official) October 6, 2015