Se sube el telón para la nueva aventura de Harry Potter, y J.K. Rowling pide a sus fans que no echen a perder la magia revelando sus secretos.

“Harry Potter and the Cursed Child” tuvo su primera función de preestreno en el Palace Theatre en Londres, donde el público recibió chapas en las que decía #guardaelsecreto (#keepthesecret).

En un mensaje grabado, Rowling exhortó a los asistentes a que “permitan que el público disfrute ‘Cursed Child’ con todas las sorpresas que hemos incorporado a la historia”.

El drama – montado como dos obras – está situado 19 años después del clímax de la última novela de Rowling sobre Potter. Sus personajes incluyen a Harry adulto y su hijo menor, Albus Severus Potter, como estudiante de Hogwarts.

Una sinopsis dice que Harry es ahora un funcionario en el Ministerio de la Magia agobiado de trabajo, mientras que su hijo lucha “con el peso de un legado familiar que nunca quiso”.

El Daily Telegraph dijo el miércoles que los miembros del público salieron “extasiados” de la función del martes, la primera noche de casi ocho semanas de funciones de preestreno.

Rowling ha insistido desde hace mucho que no escribirá más novelas de Harry Potter, así que la emoción por la nueva puesta teatral es enorme.

La autora trabajó en la trama de la obra escrita por Jack Thorne, un dramaturgo y guionista cuyos créditos incluyen la historia de vampiros “Let the Right One In”. La puesta es dirigida por John Tiffany, el mismo director del musical ganador del premio Tony “Once”.

El elenco incluye a la actriz suazi Noma Dumezweni como la avispada amiga de Harry Hermione, papel que en las películas desempeñó Emma Watson.

Rowling ha dicho que está decepcionada con quienes han criticado la elección de una actriz negra. Señaló que la raza de Hermione nunca se especificó en los libros, y dijo al periódico Observer que “Hermione puede ser una mujer negra con mi absoluta aprobación y entusiasmo”.

La obra se estrena oficialmente el 30 de julio. El texto se publicará al día siguiente. / AP