tecnología

Muchos usuarios de iOs están en alerta ante un “mensaje bomba” que está circulando a través de los dispositivos de Apple y es capaz de dejarlos paralizados temporalmente y obligarte a reiniciarlos.

Abraham Masri un informático publicó en su red social Twitter que “este mensaje de texto congela el dispositivo del destinatario y puede forzarle a reiniciarlo. No lo uses para fines maliciosos”, alertó el experto.

Se sabe que este mensaje es capaz de afectar a todos los dispositivos tanto portátiles como fijos que usan en sistema iOs. El riesgo de abrir el mensaje con un enlace extraño a GitHub, es que tanto tu iPhone como tu computadora Mac se paralizará y mostrará un comportamiento extraño.

La alerta lanzada en redes, señala que este mensaje se trata de un bug (fallo informático) y según una nota publicada por el sitio BBC ‘es capaz de infectar casi todos los modelos de teléfonos y computadoras que usan el sistema operativo iOS, desde iOS 10 hasta la quinta versión beta de iOS 11.2.5, la penúltima que lanzó la compañía.’

👋 Effective Power is back, baby!

chaiOS bug:

Text the link below, it will freeze the recipient’s device, and possibly restart it. https://t.co/Ln93XN51Kq

⚠️ Do not use it for bad stuff.

—-

thanks to @aaronp613 @garnerlogan65 @lepidusdev @brensalsa for testing!

— Abraham Masri (@cheesecakeufo) 16 de enero de 2018