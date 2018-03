Luego que el tenista español se retirara del encuentro ante el croata Marin Cilic en los cuartos de final del Australia Open, manifestó un agradecimiento a sus fans en su cuenta de Twitter.

“Lamentablemente abandonando el # ausopen esta noche. El día de mañana iré a realizarme una resonancia magnética para ver cual fue la lesión. Gracias por el apoyo a todos mis fans”

Sadly leaving the #ausopen tonight. I’ll get an MRI tomorrow morning to see what is the injury. Thanks for the support to all my fans pic.twitter.com/KwTf56G7aG

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 23 de enero de 2018