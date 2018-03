Terremoto México

La familia de Fernanda Castillo fue una de las miles afectadas por el terremoto de 7.1 grados Richter que sacudió la tarde del martes a la zona centro de México. Los primos de la actriz perecieron en una de las decenas de construcciones que se vinieron abajo por el fenómeno natural.

Consternada por la tragedia, la protagonista de “El Señor de los Cielos” envió una conmovedora despedida a su prima Florencia Lombardi Castillo y su esposo, Martín Vélez Tenorio, así como un agradecimiento a todos los rescatistas voluntarios que tomaron las calles para ayudar.

“Mi rostro se rompe, el llanto no me cabe en el pecho, pienso que el silencio va a contenerme, el dolor grita. Me pregunto muchas cosas, cosas que no tienen respuesta en días como estos. No sé qué hacer con este dolor inesperado, tengo miedo. Veo hacia afuera y hay cientos como yo, con el corazón en pedazos, pero saliendo a entregar cada uno de ellos, tratando de rescatar la esperanza entre los escombros”, expresó Fernanda a través de un mensaje en Instagram.