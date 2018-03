This lingerie makes me so happy that I love to wear it even when I swim! Have fun, because life is too short! ⭐️ ¡Y como me alegra tanto esta nueva lencería, pues merece un buen chapuzón! ¡A gozar, que la vida es corta! #frutas #latina #latinalovetour #thaliasodicollection #lenceria #intimates @macys @ThaliaSodiCollection #ThaliaSodiIntimates

A video posted by Thalia (@thalia) on Aug 12, 2016 at 3:55pm PDT