La modelo Joy Jewel decidió asistir a una cita con un chico que conoció a través de la aplicación Tinder.

De lo más normal posible, solo que Joy Jewel decidió ir desnuda a su encuentro. La chica no llevó ropa, pero sí tenía un body painting tan bien hecho que no se notaba la diferencia, por lo menos su cita no la notó.

Según Yahoo, ” Luego de un trabajo de dos horas, Joy estaba lista para salir. “No es mi primera cita en Tinder, pero sí es la primera usando body painting. El chico que elegí es comediante y es realmente muy gracioso, así que estoy deseando conocerlo y ver su reacción. No sé si se va a dar cuenta”, contó en el video de YouTube”.

Cuando se encontró con su cita, Joy Jewel llevaba un abrigo, y cuando se lo quitó el chico no notó que no llevaba nada e incluso elogió su atuendo.