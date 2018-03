Tiroteo Estados Unidos

Un exalumno disparó el miércoles con un fusil semiautomático en una escuela secundaria de Florida y mató al menos a 17 personas, provocando que estudiantes y maestros corrieran hacia las calles, en lo que constituye balacera más letal en un plantel escolar de Estados Unidos desde la matanza en la primaria de Newtown, Connecticut.

El agresor, que estaba equipado con una máscara de gas y granadas de humo, activó una alarma contra incendios para hacer que los estudiantes salieran de sus salones de clase poco antes de que concluyera la jornada en una de las escuelas más grandes del estado, indicaron las autoridades.

No se ofrecieron detalles sobre el sospechoso de 19 años ni sobre el posible móvil, excepto que fue expulsado por razones disciplinarias de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, que tiene unos 3.000 estudiantes.

Los desesperados padres se apresuraron a llegar y encontraron un equipo táctico de la policía y ambulancias que rodeaban las enormes instalaciones. Las tomas de televisión en vivo mostraban a rescatistas que atendían a los heridos en la acera.

“Es una situación horrenda”, dijo Robert Runcie, supervisor escolar del condado de Broward. “Es un día espantoso para nosotros”.

El sospechoso fue detenido sin resistencia más o menos una hora después en un vecindario residencial a un kilómetro y medio (una milla), informaron las autoridades. Traía consigo varios cargadores de balas.

“Es catastrófico. Realmente no hay palabras” para expresar lo que sucedió, dijo Scott Israel, jefe de policía del condado Broward, a los periodistas.

El atacante usó la alarma contra incendios “de forma que los chicos salieran en masa de los salones de clase al vestíbulo”, dijo el senador demócrata Bill Nelson a la cadena CNN.

La mayoría de las víctimas murieron dentro del edificio, aunque también hubo decesos en el exterior, señaló el jefe policial.

El perpetrador fue identificado como Nikolas Cruz.

El día comenzó de manera habitual en la escuela, donde se realizó un simulacro de incendio por la mañana, y los estudiantes estaban en clases alrededor de las 2:30 de la tarde cuando la alarma se activó de nueva cuenta.

Noah Parness, un estudiante de 17 años, dijo que él y otros alumnos salieron tranquilamente hacia las zonas designadas para simulacro de incendio cuando de repente escuchó varias detonaciones.

“Vimos a varios maestros bajar corriendo por las escaleras, y entonces todo el mundo comenzó a correr”, comentó Parness. “Yo salté una cerca”.

Beth Feingold dijo que su hija Brittani le envió un mensaje de texto a las 2:32 de la tarde que decía: “Estamos en código rojo. Estoy bien”, pero más tarde le mandó otro que decía: “Mamá, tengo mucho miedo”. Posteriormente pudo escapar.

Dentro de la escuela, los alumnos escucharon las fuertes detonaciones cuando el agresor disparaba. Muchos de ellos se escondieron bajo sus escritorios o en armarios y atrancaron las puertas.

Imágenes de televisión en vivo mostraban a los estudiantes que salían de la escuela en una sola fila y con las manos sobre la cabeza, mientras los policías los exhortaban a desalojar con rapidez. Los padres de familia se apresuraron a llegar al lugar.

Caesar Figueroa dijo que cuando llegó a la escuela para ver cómo estaba su hija de 16 años vio a los policías con las armas desenfundadas mientras se aproximaban al campus.

“Mi esposa llamó y me dijo que había un tiroteo, y que la escuela estaba cerrada. Me puse en camino y vi helicópteros… Era una locura, y mi hija no contestaba su teléfono”. Finalmente ella le envió un mensaje de texto en el que le dijo que estaba oculta con otros amigos en un armario.

La secundaria estará cerrada el resto de la semana./AP