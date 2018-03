Luis Antonio Valencia es la figura más destacada del fútbol ecuatoriano en el exterior.

El Toño es una de las piezas claves en el planteamiento de José Mourinho en el manchester United, y su carrera es digna de admiración.

El técnico Mourinho hizo una confesión que pudo hacer cambiado la carrera del Toño y volverla mucho más destacada de la que es. Mou dijo que admiraba al ecuatoriano desde mucho atrás y quiso enrolarlo en las filas.

“Traté de contratarlo a Antonio algunos años atrás, cuando dirigía al Real Madrid. Aún cuando no estaba jugando de lateral en ese entonces, creía que podría ser fenomenal en esa posición. Pero el United me dijo no había oportunidad de sacarlo”, dijo Mourinho.

Mou destacó el rendimiento de Valencia con los rojos, su buen estado físico que lo libró de lesiones a excepción su operación del brazo. Con eso se reafirma la idea de que el Toño Valencia es la figura más destacada de Ecuador en el mundo.

Fuente: 90M