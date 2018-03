Torneo Ecuatoriano de Fútbol

Este fin de semana se jugará la Tripleta de Confraternidad en el estadio Atahualpa.

La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) ha organizado un torneo con equipos de Pichincha, cuya primera fecha será el domingo 11 de febrero.

Los equipos que participarán son: Liga de Quito, El Nacional, Universidad Católica, Deportivo Quito, Aucas y América.

– 10:00 AM: América vs U.Católica

– 12:00: SDQ.Quito vs Aucas

– 14:15: El Nacional vs Liga de Quito

El valor de las entradas es: $4 general – $6 tribuna – $12 palco.

Las hinchadas serán distribuidas de la siguiente manera: