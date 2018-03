La cantante estadounidense Mariah Carey, de 46 años, sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al publicar una fotografía en la que queda muestra una parte muy prominente de su exuberante cuerpo.

En la imagen, la intérprete se muestra muy sexy y enseña su trasero.

“Hey, Sweden, glad to be back to see u (‘Hola, Suecia. Feliz de estar de regreso para verlos’)”, dice en el mensaje que incluye la atrevida fotografía, la cual suma a la fecha más de 35 mil likes y cientos de comentarios.

✨💃🏽Hey Sweden glad to be back to see u ✨ Una foto publicada por Mariah Carey (@mariahcarey) el 2 de Abr de 2016 a la(s) 11:06 PDT

La cantante asegura que perdió más de 20 kilos con su estricta dieta. “Mi dieta es deprimente. Uso la palabra deprimente porque es así, porque hay mucha tristeza. Mi dieta estricta es horrible”.

Carey está de gira por Europa, la cual se vio interrumpida por los atentados de Bruselas el pasado 22 de marzo.

Thank you @yousef_aljasmi and @stylepr for the pip sparkly moments….big kiss 😘 #lambily #pip #sweetsweetfantasytour 🐑❤️🐑❤️🐑❤️🐑❤️ Una foto publicada por Mariah Carey (@mariahcarey) el 4 de Abr de 2016 a la(s) 6:11 PDT

Fuente:Infobae.com