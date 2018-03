U. Católica

Cuatro representantes y la ilusión de siempre. Emelec, Barcelona, Universidad Católica y Aucas ya conocen a sus rivales para la Primera Fase de la Copa Sudamericana.

Al Bombillo le toca uno de los grandes de Perú, a la ‘Chatoleí’ el campeón colombiano y al Ídolo del Astillero le tocará ir a Venezuela, justo lo que no querían.

Barcelona abrirá de local contra Zamora de Venezuela. Universidad Católica también arrancará en casa ante el Independiente de Medellín. Aucas será visitante en su debut contra Real Garcilaso. Mientras que Emelec irá de visita contra Universitario de Deportes de Perú.

Aucas podría enfrentar en la segunda fase a Palestino de Chile o Libertad de Paraguay. Universidad Católica chocaría en la siguiente etapa contra Sportivo Luqueño de Paraguay o Peñarol de Uruguay. Emelec, de subir un nuevo escalón, se las vería con Deportes Tolima de Colombia o Deportivo La Guaira de Venezuela. Mientras que Barcelona podría encarar a Montevideo Wanderers u O’Higgins de Chile.

A continuación las llaves de los 47 equipos participantes.

Como dato adicional, el campeón del certamen obtendrá una plaza para la Primera Fase de la Copa Bridgestone Libertadores 2017.

Primera Fase

Zona Sur

Fénix (URU) vs Cerro Porteño (PAR) (G1)

Sportivo Luqueño (PAR) vs Peñarol (URU) (G2)

U. de Concepción (CHI) vs. Bolívar (BOL) (G3)

Real Potesí (BOL) vs. Universidad Católica (CHI) (G4)

Blooming (BOL) vs. Plaza Colonia (URU) (G5)

Sol de América (PAR) vs. Jorge Wilsterman (BOL) (G6)

Montevideo Wanderers (URU) vs. O`Higgins (CHI) (G7)

Palestino (CHI) vs. Libertad (PAR) (G8)

Zona Norte

Universitario (PER) vs. Emelec (ECU) (G9)

Aucas (ECU) vs. Real Garcilazo (PER) (G10)

Deportivo Lara (VEN) vs. Junior (COL) (G11)

Deportivo La Guaira (VEN) vs. Tolima (COL) (G12)

Barcelona (ECU) vs. Zamora (VEN) (G13)

Independiente de Medellín (COL) vs. Universidad Católica (ECU) (G14)

Deportivo Anzoátegui (VEN) vs. Sport Huancayo (PER) (G15)

Deportivo Municipal (PER) vs. Atlético Nacional (COL) (G16)

Segunda fase

– G6 ( Sol de América vs Wilstermann) vs G15 (Anzóategui vs Sport Huancayo)

– G1 (Fénix-Cerro Porteño) vs G4 (U.Católica vs Real Potosí)

– G5 (Blooming vs Plaza Colonia) vs G11 (Deportivo Lara vs Junior)

– G10 (Aucas vs Real Garcilaso) vs G8 (Palestino vs Libertad)

– G3 (U. Concepción vs Bolivar ) vs G16 (Municipal vs Atlético Nacional)

– G14 (Independiente Medellín vs U. Católica) vs G2 (Sportivo Luqueño vs Peñarol)

– G12 (Tolima vs La Guaira) vs G9 (Universitario vs Emelec)

– G13 (Barcelona vs Zamora) vs G7 (Wanderers vs O’Higgins)

Cruces equipos brasileños:

Brasil 3 vs. Brasil 8 (Cuiabá)

Brasil 1 vs. Sport Recife

Brasil 4 vs. Brasil 6

Brasil 2 vs. Brasil 7

Cruces equipos argentinos:

Lanús (ARG) vs Independiente (ARG)

Banfield (ARG) vs San Lorenzo (ARG)

Estudiantes (ARG) vs Belgrano (ARG).