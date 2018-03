Universidad

Hace cinco meses, Nick Lutz recibió una carta de su exnovia, quien se disculpaba con él a través de la misiva, y decidió publicarla en las redes sociales.

No solo eso, Lutz tomó un esferográfico rojo y corrigió los errores ortográficos y gramaticales que la chica cometió en la carta de cuatro páginas y la calificó con una D-, es decir no aprobado.

La imagen se volvió viral por los retuis y likes que recibió, pero su autor no sabía qué es lo que le iba a pasar cinco meses después.

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil

— Nick Lutz (@NickLutz12) February 17, 2017