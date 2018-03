Usain Bolt, multicampeón en varios Juegos Olímpicos, se cambió de deporte y ya tiene equipo.

El velocista jamaiquino ahora se dedicará al fútbol, al menos en un partido de beneficencia, y se enfrentará a Robbie Williams.

El exatleta ha precisado este martes que jugará un partido benéfico el próximo 10 de junio, al frente de una selección mundial y contra un equipo inglés que capitaneará el cantante Robbie Williams.

Bolt dijo sentirse “emocionado” por encabezar el equipo Soccer Aid World XI, que se enfrentará al England Aid de Robbie Williams y juntará a famosos con exfutbolistas, el 10 de junio en el estadio del Manchester United y cuya recaudación se destinará al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams ! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8

Excited to announce that @socceraid for @UNICEF_uk is back at Old Trafford on Sunday 10th June and it's going to be bigger and better than ever. Are you ready @usainbolt?

Get your tickets now at https://t.co/T1rHQtenUb or you can call 0161 444 2018 ⚽️ pic.twitter.com/VMly67XAZe

— Robbie Williams (@robbiewilliams) 27 de febrero de 2018