Mike Pence es el elegido para acompañar, como candidato a vicepresidente, a Donald Trump en su aventura electoral.

Esta semana todos dejaron de hablar de las políticas ‘antigays’ de Pence y se pusieron a debatir sobre la posibilidad de que si hija Carlotte sea una vampira.

El candidato a la vicepresidencia publicó en Twitter una imagen en la que aparece junto a su familia, su esposa y su hija. Pero por alguna razón, Charlotte no aparece en el reflejo del espejo del lugar.

Los internautas y aficionados a lo paranormal no dudaron en acusar de vampiresa a la hija de Pence, otros acusan, en tono de broma, que la comida del lugar es la que convierte en vampiro a sus clientes.

Según RT, “Otra posible explicación, planteada por los comentaristas, es que la hija del político fue insertada en la foto por medio de Photoshop”.

Busy weekend in NY! Enjoying a quick dinner with the family at @Chilis. Looking forward to getting back to Indiana. pic.twitter.com/SUFjYcvQpH

— Mike Pence (@mike_pence) July 16, 2016