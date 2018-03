Las alarmas se han encendido en El Vaticano. Una explosión y una fuerte columna de humo negro se registraron este jueves en las cercanías de la Santa Sede.

Según información preliminar, el denso humo que se observa procede de un barrio ubicado justo detrás de la sede de El Vaticano, informa ‘Mirror’.

“Unos minutos después hubo un fuerte ‘boom’ y más humo. Oí muchas sirenas”, añadió otro testigo.

Según RAI News, el incendio sería en un depósito de automóviles. No obstante, la alerta se mantiene.

Medios locales reportaron que el incendio ocurrió en un depósito de autos. Por lo pronto las autoridades no han hablado de un posible atentado terrorista.

El humo obligó a los residentes de la zona a cerrar sus ventanas y, en algunos casos, evacuar la zona por la toxicidad del ambiente.

Por el momento, agentes de la Policía Nacional ya investigan las causas del incendio.

Según el periódico Il Corriere de la Cita, este incendio ocurrió en el depósito de chatarra y de vehículos ubicado en la Avenida Mattia battistini, en Roma.

Varios testigos reportaron otras explosiones que vendrían de los demás automóviles que se están quemando.

