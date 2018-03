vientre de alquiler

Kim Kardashian y el rapero estadounidense Kanye West decidieron tener un tercer hijo.

La familia West Kardashian se agranda, pero hay riesgos en la salud de Kim Kardashian si ella decidiera concebir en su vientre al tercer heredero.

Kardashian sufre de una condición llamada placenta accreta que le causó complicaciones en sus dos embarazos anteriores, con los que tuvieron a sus dos hijos, por ello la pareja ha decidido recurrir a un vientre en alquiler.

Los medios de entretenimiento People Magazine y E! News, citando a fuentes anónimas, confirmaron que la pareja contrató a una mujer para tener su próximo hijo. Por su parte, el portal TMZ.com aseguró que la cifra pagada por Kardashian y West supera los 113 mil dólares.

En un episodio reciente del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’, Kim habló sobre la posibilidad de contratar a una madre sustituta para tener otro hijo con su esposo Kanye en el que afirmó: “No pensé que fuera una opción realista, pero ahora siento que esa es mi realidad”.

La empresaria y el rapero son padres de North, una niña de cuatro años, y de Saint, un niño de 18 meses.

Fuente: TMZ.com