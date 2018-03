El estreno de “Star Wars: Episodio VIII” ha sido aplazado de mayo de 2017 al 15 de diciembre de ese año, informó el miércoles la Walt Disney Co.

Aunque “Star Wars” solía ser sinónimo de éxito cinematográfico del verano, el cambio de fecha significa que la serie tratará de dominar nuevamente la taquilla de las fiestas navideñas. Resultó de lo más rentable para “The Force Awakens”, que logró un récord de recaudación de 861 millones de dólares en Estados Unidos y 1.880 millones en todo el mundo en las cinco semanas desde su estreno.

Disney no divulgó el motivo de la demora, pero circulan rumores de que el guionista y director Rian Johnson (“Looper”), que sucederá a J.J, Abrams, está reescribiendo el guión. El comienzo de la producción está previsto para el mes próximo en Londres.

Entretanto, el estreno de “Rogue One”, un derivado de “Star Wars” dirigido por Gareth Edwards, está programado para el 16 de diciembre de este año.

Ahora que los estudios dan a conocer las fechas de estreno de sus series principales con años de anticipación, el cambio tuvo una repercusión inmediata.

La nueva fecha da lugar a una posible pero improbable rivalidad entre “Star Wars” y “Avatar2”. El estreno de este filme de James Cameron estaba previsto para la Navidad de 2017, pero pocos creen que la 20th Century Fox llegará a esa fecha con la muy demorada secuela de “Avatar”. Un vocero de Fox no respondió de inmediato a las solicitudes de declaraciones al respecto.

Un estreno que decididamente se verá afectado es “Ready Player One”, una película de ciencia ficción de Steven Spielberg para Warner Bros., previsto para el mismo fin de semana del 15 de diciembre de 2017.

Disney desplazó otra de sus series multimillonarias, “Piratas del Caribe”, al 26 de mayo de 2017. El nuevo título de la serie protagonizada por Johnny Depp es “Dead Men Tell No Tales” (Los muertos no hablan).

Al mismo tiempo, Sony Pictures desplazó dos de sus películas principales para mediados de 2017. El próximo “Hombre Araña”, protagonizado por Tom Holland y dirigido por Jon Watts, fue demorado tres semanas al 28 de julio de 2017. La nueva versión de “Jumanji” dirigida por Jake Kasdan, prevista para la Navidad de 2016, llegará a las pantallas el 28 de julio de 2017.