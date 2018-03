Un hecho insólito ocurrió en el festival de Viña del Mar durante la presentación de Alejandro Sanz.

El artista invitó a la chilena Javiera Mena a compartir el micrófono con él y cantar a dúo su conocido tema “Corazón partío”. Pero ella no sabía la letra y pasó un mal momento.

Pocos minutos bastaron para que este hecho sea viral en redes.

“Me pasó algo heavy. No ensayamos. Le di una vuelta (a la canción), estaba arriba y me relajé. En un momento se me olvidó un poco la letra, debo confesarlo. Pero ni se notó porque inventé otra parecida. Me la sabía de un día para otro, así que no me juzguen tanto”, dijo la chilena para superar el momento.

La artista compartió en su cuenta de Twitter algunas imágenes del ensayo que realizó junto a Sanz previo a la gala de Viña del Mar, por lo que las críticas aumentaron.

Sanz, por su parte, la defendió de las críticas y dijo: “Javiera es una gran artista, teníamos un pequeño problemita de sonido ahí porque esa canción tiene mucho síncopa y cuando hay un poquito de rebote es complicada llevarla”, declaró el español en rueda de prensa.