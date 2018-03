La situación de Roberto Esquivel Cabrera le ha causado más problemas que alegrías, pese a que en principio podría pensarse lo contrario.

El mexicano, de 52 años de edad podría ser catalogado como el hombre con el pene de mayor tamaño en el planeta, con una longitud de 48.2 centímetros, pero para esto deberá seguir un proceso.

Esquivel ha afirmado estar desesperado porque su condición no le permite trabajar, la gente se aleja de él y hasta ha pedido ayuda al Gobierno local.

“Mire hasta dónde me llega… debajo de las rodillas. No puedo hacer nada, no puedo trabajar, soy un discapacitado y quiero que así me declaren las autoridades para que me den apoyos. Luego ya quiero ir al Guinness y pos que me den el premio”, indicó a La Vanguardia de México.

Así, Esquivel, quien vive pobremente en un cuarto y se dedica a la recolección de materiales de desecho, espera que tras las certificaciones médicas y estudios varios, la autoridad de los Récords Guinness se ponga en contacto con él para establecer la marca mundial oficial.

Cabe destacar que el actual poseedor del récord Guinness es el norteamericano Jonah Falcon cuyo órgano reproductor alcanza lo 34 centímetros, mucho más que los 13 cm de promedio mundial.

Fuente: Vanguardia